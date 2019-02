Nicola Porcella asegura que no parará hasta aclarar lo sucedido en "fiesta del terror" [FOTOS]

Nicola Porcella decidió contar en 'El valor de la verdad' detalles de lo que sucedió en la denominada "fiesta del terror" el pasado sábado 26 de enero, en donde Poly Ávila y Claudia Meza denuncian haber sido drogradas.

Tras estas revelaciones, en donde además presentó mensajes de Whatsapp y videos que desmentirían las versiones dadas tanto por la argentina, como por la Miss Trujillo, decidió usar su cuenta oficial de Instagram, para agradecer el apoyo de familiares, amigos y seguidores y además para enviar un duro mensaje a todos aquellos que en algún momento lo han criticado.

"No hay nada que enseñe más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días, es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones y ser señalado solo por ser una persona pública, estoy acostumbrado a ello, sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan sino a mi familia, por ello, no parare hasta que este tedioso episodio se esclarezca", escribió el exchico reality.

La publicación que en pocos minutos superó los 20 mil 'me gustas' fue acompañada de una fotografía del guerrero que fue tomada durante su presentación de este año en 'Esto es Guerra'.

Además por lo que se puede ver, el ex 'guerrero' volvió a activar la opción para que sus fans le puedan dejar comentarios en sus publicaciones. Jamila Dahabreh, a quien en algún momento se le relacionó con el exparticipante de 'Esto es Guerra', le escribió un comentario: "Así es", fue el mensaje que le dejó la amiga del Zorro Zupe.