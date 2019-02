Wendy Ramos denuncia que página está usando su imagen para estafar a usuarios

A través de su cuenta oficial de Facebook, Wendy Ramos alertó a sus seguidores que una página web está usando su nombre para venderles bitcoin. Para evitar que sus seguidores se vean estafados decidió publicar un extenso mensaje.

"Desde hace unos días está circulando un aviso en Facebook que está usando mi imagen y mi nombre para vender bitcoins. No me preocupé mucho porque pensé que nadie podía creer eso: ni que soy millonaria, ni que vendo bitcoins (que ni entiendo bien lo que son) por Internet", escribió la actriz.

Y continúo: "Pero hoy me empezaron a llegar mensajes de gente preguntando si era de verdad una buena inversión. Todavía no me encuentro con el aviso de Facebook para denunciarlo, es difícil de rastrear. Y bueno, ese seria el mensaje matutino de hoy, más tardecito vuelvo con mejores noticias", finalizó la ex Pataclaun.

Sus seguidores no pasaron pro desapercibida la publicación y la decidieron ayudar a ubicar la página y el post que está circulando en la red en mención, sin embargo, Wendy reveló que ella hasta el momento no encontraba la imagen con la que se está promocionando la página.

Según la plataforma que busca estafar a usuarios de Internet, la actriz ganó millones de dólares luego de adquirir bitcoins de una página web específica. Inclusive en la fotografía central aparece su rostro y fotos de una casa.

Wendy Ramos también utilizó su cuenta oficial de Instagram para colgar la alerta con el objetivo que ninguno de sus seguidores caigan en la trampa.