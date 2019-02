Padre de Meghan Markle hace pública carta que le envió su hija después de su boda

La telenovela continúa. Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, acaba de hacer pública la carta que le escribió su hija en agosto del año pasado luego de su boda con el príncipe Enrique de Inglaterra. “Papá, te escribo esto muy a mi pesar, sin entender por qué has elegido tomar este camino, haciendo la vista gorda ante el dolor que estás causando. Tus acciones han roto mi corazón en un millón de pedazos, no solo porque has fabricado un dolor innecesario e injustificado, sino por la elección de no contar la verdad cuando eres un títere en esto. Algo que nunca entenderé”, se lee en la misiva que cuenta con cinco páginas y que esta semana reveló en sus páginas The Mail on Sunday por decisión de Thomas Markle.

En la carta, Meghan se muestra molesta por los ataques de su padre en los medios de prensa, por inventar historias y atacar a su esposo. “Si me quieres, como le dices a la prensa, por favor, detente. Por favor, permítenos vivir nuestras vidas en paz. Deja de mentir, deja de crear tanto dolor, deja de explotar mi relación con mi esposo. Si te tomas un momento para hacer una pausa, creo que comprobarás que poder vivir con la conciencia tranquila es más valioso que cualquier pago en el mundo”, le dice.

En otra parte de la carta, la esposa del príncipe le reclama a su padre por haber mentido todo este tiempo al decirle a la prensa que la llamó para avisarle que no iría a la boda. También le recrimina el que haya hablado mal de su esposo Harry. "Le dijiste a la prensa que me llamaste para decirme que no ibas a asistir a la boda, pero eso nunca sucedió, porque nunca me llamaste. Solo te he amado, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo financiero que puedo, preocupándome por tu salud. Así que cuando la semana de la boda leí en los tabloides que habías tenido un ataque al corazón fue horrible", escribe.

“Quizá lo más doloroso fue escuchar los ataques que has realizado contra Enrique, que no ha podido ser más paciente, amable y comprensivo contigo”, finaliza Markle quien para abril próximo espera la llegada de su primer hijo.

La carta que Meghan Markle le envió a su padre después de su boda