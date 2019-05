¿Cuál es la terrible enfermedad que padece Mia Khalifa?

La exactriz de la industria del cine para adultos, Mia Khalifa contó mediante su cuenta de Instagram cómo enfrenta una terrible enfermedad que afecta su salud desde hace años. Se trata de la hiperhidrosis, ¿de qué trata esta molestia? y ¿qué tratamiento sigue Khalifa para curarse? Te lo explicamos aquí.

La actual comentarista deportiva reveló que padece de esta enfermedad en el 2017. Desde ese año, cuenta a sus seguidores cómo le va con su tratamiento a través de sus redes sociales.

En este video, Mia Khalifa muestra la tercera sesión de su proceso de curación.

La enfermedad de Mia Khalifa se evidencia mediante la sudoración excesiva que no es necesariamente provocada por las altas temperaturas o el ejercicio físico.

Esta enfermedad hace que el que lo padece esté incómodo la mayor parte del tiempo, pues moja la ropa y genera ansiedad y vergüenza por la sudoración de las manos, la cara, los pies y las axilas en cualquier momento del día.

Los síntomas de esta enfermedad pueden ser indicadores de una grave afección si vienen acompañadas de dolores en el pecho, náuseas y aturdimiento. De ser así, la persona que lo sufre podría tener diabetes, ataques cardíacos, infecciones o trastornos en el sistema nervioso.

¿Por qué la popular Mia Khalifa sufre de esta enfermedad? Los especialistas aseguran que la hiperhidrosis es causada por un componente hereditario. Cuando se sufre de esta enfermedad, los nervios activan la función de las glándulas sudoríparas en cualquier momento.

Al parecer Mia Khalifa detectó estos indicios a tiempo y decidió desde hace dos años someterse a un tratamiento para curar su enfermedad.

En abril del 2017, la exactriz libanesa publicó un video donde reveló que padecía de hiperhidrosis. También agradeció a las médicas que trabajan para curarla de esta enfermedad.

"Si este fuera un anuncio pagado, al menos me esforzaría por ponerme algo de maquillaje y ropa. Estoy realmente abrumada por la solución que tiene este Botox para #hyperhidrosis. Estoy en deuda con @savingfaceatx por iluminarme sobre las opciones de tratamiento. Es vergonzoso decir "tengo un problema de sudoración", pero si esto ayuda a otras personas, estoy más que contento de arriesgarme un poco", confesó.

En diciembre del 2017, Mia Khalifa contó que el tratamiento que sigue para curarse de la hiperhidrosis puede reducir la sudoración hasta en un 90%. Este consiste en aplicar inyecciones de botox en las zonas del cuerpo que más sudan.

Después de unos meses, Mia Khalifa reveló que la sudoración que padece se da en tres zonas de su cuerpo: axilas, manos y pies, las cuales combate mediante inyecciones de botox que demandan de 20 minutos.

"(...) Lo que hacen es inyectar Botox en mis áreas problemáticas, y las glándulas sudoríparas se cierran. Puedo usar camisas grises otra vez!. Hombres, esta es una solución tan fácil si quieren evitar apretones de manos pegajosos en las reuniones", escribió.

La estrella de Instagram dijo que desde que se sometió al tratamiento para acabar con su enfermedad, se siente más segura de sí misma.

"No solo puedes obtenerla debajo de tus brazos, sino también en tus pies y manos. (Este tratamiento) ocasionará que no vuelvas a sentirte culpable por tomar la mano de alguien en una reunión de negocios", afirmó.

Este año, Khalifa también se refirió a su enfermedad con el siguiente mensaje:

"Mi hiperhidrosis era tan mala que no solo estaba en el calor, podía estar helada y aún sudaba, Pero tenía un poco de Botox debajo de mis brazos y no he sudado ni una gota desde que comencé a verlos (a los especialistas). Mis resultados duran aproximadamente de 4 a 6 meses, pero a los 4 meses siempre me inyectan en la axila derecha, ya que esta tiende a sudar más", comentó en su Instagram.