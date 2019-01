Erick Sabater y Coto Hernández se pelearon en la calle [VIDEOS]

Erick Sabater y Coto Hernández protagonizaron fuerte pelea en las afueras del canal de Latina. Rodrigo González compartió videos en su cuenta de Instagram del momento preciso en que los ex integrantes de 'Esto es guerra' discuten y se enfrentan mano a mano.

Lo que comenzó con un intercambio de palabras durante el enlace en vivo que tuvo Erick Sabater con Coto Hernández en el programa 'Válgame Dios', en las afueras del canal terminó en discusión y con fuerte pelea, que la gente que transitaba por la zona quedaron sorprendidos.

Algunos transeúntes sacaron su celular para grabar de principio a fin el bochornoso incidente que protagonizaron los ex integrantes de 'Esto es guerra' en la Av. San Felipe, Jesús María.

Previo a este enfrentamiento a manos, Erick Sabater acusó a la ex pareja de Karen Dejo de querer "armar un ampay". Esta frase no gustó al costarricense, quien -molesto- le respondió al dominicano que cuando "vamos a ver quién tiene la razón". Una advertencia que, nadie imaginaría, que, tras el término del programa 'Válgame Dios', ambos llegarían a pelearse en plena vía pública.

"Si yo me topo contigo en la calle y tú me agredes de cualquier manera, está claro [...] qué tan machito eres tú. Que conecte su cerebro", mencionó el dominicano durante el programa 'Válgame Dios'.

"Yo no me meto, señor. No hay problemas denso de los 'Chicos Tentación' para nada", aclaró Coto Hernández en referencia a los presuntos problemas en su agrupación.

Luego, Rodrigo González preguntó a Coto Hernández, quien se comunicaba por vía telefónica, si estaba saliendo con la cantante Yahaira Plasencia, a lo que el costarricense dejó en claro que "no ha pasado nada con ella, pro si ahora estaba fluyendo alguna amistad con la estupidez que dijo Erick Sabater, así va a quedar".

