Conductora mexicana echa a Laura Bozzo de su programa [VIDEO]

Laura Bozzo vuelve a protagonizar una polémica en México. Esta vez la conductora de televisión fue desairada por la actriz Yolanda Andrade en pleno programa en vivo de “Montse y Joe”.

Laura Bozzo asistió al programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, sin imaginar que le revivirían los malos momentos que protagonizó con el cantante mexicano Kalimba.

Durante la entrevista, las conductoras de “Montse y Joe” evidenciaron a la presentadora de 67 años de haber ofendido al cantante en diversas ocasiones, lo que generó que poco a poco se suban los ánimos.

Ante esa situación, la autoproclamada ‘Abogada de los pobres’ asumió sin ningún problema las acusaciones. “Te dije de todo, por eso quiere que me lo cuentes exactamente qué pasó”, dijo la peruana.



Debido a que siguieron con el tema, Laura Bozzo expresó su molestia al sentirse atacada. “Mira, me vas a disculpar, pero cuando me llamaron era para otro tipo de programa”, señaló la figura de Televisa.

Lejos de poner paños fríos a la situación, Yolanda Andrade sorprendió a todos al decirle a Laura Bozzo que se podía ir, sin temor a nada. “No pero si no te sientes cómoda, te puedes ir”, dijo la conductora mexicana en la entrevista en la que también estaban presentes Shanik Berman y Juan José Origel.

Tras darse a conocer el penoso momento en televisión, la expareja de Cristian Zuárez se pronunció en las redes sociales. “Nunca me fui del programa, esto está editado. Por cierto, no tengo ningún pleito con @yolandandrade, le deseo lo mejor y a mis enemigos los elijo yo”, tuiteó.

Luego del comentario de un seguidor sobre el incidente, la peruana señaló: “Para pelear se necesitan dos, no nació quién se meta conmigo y mis pleitos son contra desgraciados como Maduro”, añadió en Twitter.