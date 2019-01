Sebastián Yatra recupera barba y presume musculatura en Instagram

A inicios del 2019, el cantante Sebastián Yatra sorprendió a sus seguidores de Instagram al quitarse la barba de manera inesperada. La apariencia que mostró el cantante en ese entonces no fue del agrado de sus admiradoras y el colombiano fue blanco de crueles memes.

Han pasado las semanas y el cantante regresó a las redes sociales con el look que lo hizo famoso. Además, el músico dio a conocer que mantiene una estricta rutina de ejercicios para mantener una fornida figura.

"Día 3", fue la corta descripción que acompañó a una de las fotografías del cantante. En ella vemos que Sebastián Yatra viene esforzándose para mantener un cuerpo envidiable y sí que lo está logrando.

Ante esta publicación, los fans del artista colombiano no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar al músico por su esfuerzo.

"Cosa bonita, cosa hermosa, cosa bien hecha", "este pana seguro hacía natación", "ya me imagino los resultados dentro de un mes", "me encantas", "eres el más hermoso de esta tierra", "quiero casarme contigo", "eres un amor" y "me da gusto que te esfuerces por tener músculos", se pudo leer en la red social.

Cabe mencionar que el pasado 17 de enero, Sebastián Yatra y Reik se unieron para lanzar el videoclip de 'Un año', tema que ya es un éxito en YouTube y que supera los 38 millones de visualizaciones.

Actualmente, Yatra es uno de los artistas colombianos con mayor éxito en la industria musical y compartió escenario con Carlos Vives y el dúo 'Mau y Ricky'.

Foto de Sebastián Yatra sin barba

'Un año', la reciente canción de Sebastián Yatra y Reik en YouTube