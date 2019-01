Fotos de la apariencia de Céline Dion inquietan a fans

La cantante Céline Dion estuvo presente en la Semana de la Moda de París, Francia, pero fuera de que sus looks fueron el centro de atención de los especialistas de la moda, la prensa se percató que la estrella de la música luce un rostro completamente distinto y tiene una anatomía mucho más delgada. Las fotos de intérprete de “My heart will go on” fueron colgados en Twitter y han dejado inquietos a los fans.

No es la primera vez que Céline Dion se enfrenta a los comentarios de quienes aseguran que padece un trastorno alimenticio, pero las últimas imágenes de la artista han dejado preocupados a sus fans por su delgadez extrema y su rostro.

Hace tres años la canadiense de 50 años enviudó y a días perdió a su hermano a consecuencia de un cáncer. Actualmente se le relaciona sentimentalmente con Pepe Muñoz, un bailarín español de 32 años.

Céline Dion insiste en que el único hombre en su vida, incluso al único que ha besado, es a René Angélil, a quien el 16 de enero le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales con motivo del tercer aniversario de su muerte: “Mi querido René… Siempre estás conmigo… y siempre lo estarás. A tu dulce recuerdo”.

La estrella de la música nuevamente se encuentra en la palestra con estas fotografías, pues al parece ingresó a una sala de operaciones pues luce un rostro completamente distinto. ¿se hizo una cirugía estética?

En estos días, Céline ha sido noticia también por haber retirado de las plataformas la canción ‘I’m Your Angel’, un número uno en Estados Unidos de 1998 que interpretó junto al cantante R. Kelly, inmerso ahora una serie de acusaciones de acoso sexual. Días antes había hecho lo mismo Lady Gaga con ‘Do What U Want’ (With My Body), otro dúo junto al controvertido artista.