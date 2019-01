Karina Calmet revela la razón por la que abandona la política

Desde que Karina Calmet contó participaría de la política a través del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, una ola de cuestionamientos se dieron contra la exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ por sus opiniones en Twitter; sin embargo, la actriz decidió dar un paso al costado y contar por qué abandonó la política antes de su intento.

A través de Twitter la figura pública sostuvo que no es una política y pidió que por favor le dejen de escribir mensajes haciendo referencia al tema. “Chicos les voy a pedir una cosa, no estoy en política y no soy política... Esa etapa terminó. Así que por favor dejen de mandar mensajes con eso que estoy en otra cosa. Gracias y saludos. Feliz Año y mucha prosperidad”, indicó.

Además, propuso a las diferentes partidos políticos que tengan fraternidad. “A los de diferentes bancadas políticas paz y les propongo ser amigos de nuevo. No todos tenemos el mismo pensamiento y eso se respeta”, comentó en Twitter.

Ante los tuits, Karina Calmet decidió contar el por qué abandonó la política antes del intento. “Dijiste en el programa de Beto que postularon a congresista, apoyaba a Keiko, se derrumba su partido y ahora dices que no te interesa la política, siempre con ustedes es más de lo mismo, oportunismo puro y ojo, no he usado ni una ofensa en este post”, le escribió un usuario. “Me insultaron mucho, estuve con descanso médico”, contestó la actriz.

Pero la insistencias de los cibernautas no cesaron por lo que una vez más Calmet señaló: “Cuando la salud está en peligro, hay que tomar decisiones radicales”. Finalmente recalcó que “no soy oportunista, la salud me jugó una mala pasada”.

