BTS presenta serie de cómics web "Save Me": ¿Dónde se podrá ver los episodios?

Buenos noticias para las A.R.M.Y, la agrupación BTS utilizó sus redes sociales para anunciar su serie de cómics web, la misma que llevará por nombre "Save Me".

En colaboración con Naver Webtoon, BTS publicará los episodios de su serie de comics sobre el Universo BTS.

La serie de cómics web se sumergirá profundamente en el Universo BTS con una historia que seguramente todas las A.R.M.Y terminarán adorando.

"Save Me" de BTS contará la historia de siete protagonistas que terminarán por caminos separados. Dos años después, uno de los protagonistas, Seok Jin, regresa de los Estados Unidos y comienza a buscar a sus viejos amigos. Las historias sobre cada protagonista se revelarán en el transcurso de 16 episodios.

Es importante mencionar que el prólogo y los dos primeros episodios de “Save Me” de BTS están disponibles AQUÍ y los capítulos se actualizarán cada semana hasta el mes de abril.

Póster oficial de "Save Me", serie de BTS

¿Cómo puedo ver los episodios de la serie de BTS: "Save Me"?

Los primeros dos episodios y el prólogo del cómic web de BTS"Save Me" ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Webtoon. Cada episodio será estrenado semanalmente hasta abril.

Sobre BTS y su éxito en el Kpop

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.