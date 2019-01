Kate Hudson defiende la lactancia materna y da el pecho a su hija en su trabajo

La actriz Kate Hudson se sumó a la campaña que reivindica la lactancia materna y publicó una fotografía en Instagram, en la que parace dando de el pecho a su hija Rani Rose, de tres meses. La imagen se ha hecho viral en pocas horas con 900.000 likes en pocos días.

“Cuando estás trabajando pero los bebés tienen que comer”, escribió Kate Hudson junto a la imagen, capturada por el fotógrafo chileno-canadiense Nino Muñoz. Madre e hija aparecen vestidas de color rosa y la intérprete mira a la cámara mientras la amamanta en un descanso de su trabajo.

La pequeña Rani Rose es la tercera de sus tres hijos y el primero que ha tenido con su novio Danny Fujikawa (32), guitarrista de la banda Chief.

La ganadora de un Globo de Oro por el filme Casi famosos estuvo casada con el cantante Chris Robinson con quien tuvo su primer hijo, Ryder Russell, que ya tiene 15 años. Después nació Bingham Hawm (7) que lo tuvo con el músico Matt Bellamy. Ahora, a sus 39 años y con un nuevo bebé, Kate Hudson quiere seguir ampliando la familia. “Siempre he pensado que tendría entre cuatro y seis hijos. Cuando vienes de una familia grande, o no quieres niños o quieres muchos. Yo siempre he pensado que tendría muchos”, declaró hace poco al programa Today Show.