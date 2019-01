Horóscopo Chino 2019 para la Cabra: predicciones en el Año del Cerdo

El horóscopo chino se produce de forma anual y está relacionado a un conjunto de animales que conforman un ciclo lunar de 12 años. Cada uno de los años está representado por un animal, y en esta oportunidad le damos a conocer las predicciones para la cabra.

El año 2019 tendrá como regente del horóscopo Chino al Cerdo, el cual afectará a todos los demás signos del zodiaco oriental, conformado por: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.



¿Cómo es la cabra en el horóscopo chino?

Ocupa el octavo lugar en el horóscopo chino. Uno de los puntos importantes para conocer las predicciones de la Cabra en el Horóscopo Chino 2019 es importante identificar tu año de nacimiento dentro de la agrupación de años de este animal. Los que han nacido en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, pertenecen al signo de la cabra.

Según indica el tarot chino, la Cabra es el signo del arte, del amor y de la naturaleza. La dulzura, la tranquilidad, la inteligencia y la predisposición para el arte y la música son las cualidades claves del signo del horóscopo chino de la Cabra. El horóscopo chino también señala que la Cabra es una persona encantadora y amigable, conserva su legendario buen humor y optimismo solo con aquellos que consideren dignos de sus estima.

Conoce cómo le irá a la Cabra en el amor, la salud y el trabajo en el Horóscopo Chino a continuación:

Amor

Según el horóscopo chino 2019, la Cabra tendrá un año muy bueno, pues si tienes pareja, ésta se convertirá en tu mayor apoyo, y recibirán las mejores bendciones del 2019, pues hasta pueden plantearle matrimonio. Tanto los casados como los solteros tendrán oportunidades de sobra para hacer su vínculo amoroso más fuerte con su pareja actual, habrá armonía en la relación. Sin embargo es importante tener en cuenta que debes dejar de lado los defectos de tu pareja y fijarte en sus virtudes, aceptar por lo que es y no pongas ninguna condición en el amor. Y si todavía no tienes una relación sentimental, intenta ser más seductor (a) y no tan calculador (a).

Trabajo y Dinero

Las predicciones astrológicas para el 2019 señalan que el ahorro y el control de las finanzas será uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta este años. Los tres primeros meses del 2019 son oportunos para solucionar todo tipo de problemas financieros, ya que la influencia del Cerdo de Tierra llaman a la responsabilidad en todo sentido, según el horóscopo chino 2019. El zodiaco chino también sugiere que usted tendrá más afluencia de dinero entre los meses de junio y diciembre.

Salud

El horóscopo chino 2019 depara que la Cabra tiene todos los indicadores verdes, con la única condición de que el octavo signo de la astrología china evite cualquier acción arriesgada por la confianza que desarrolla durante el año 2019 del Cerdo. El constante apoyo familiar será un excelente factor para el signo de la Cabra.

Debe tener en cuenta que debe cuidar de su cuerpo en todo sentido, ya que, según el horóscopo chino el Cerdo de Tierra te impulsará a desordenar tu alimentación. Si sientes alguna molestia o un síntoma raro, es importante que acudas al médico porque puede volver a padecer algún antiguo achaque. Pero, no te preocupes, se resolverán satisfactoriamente, solo es necesario que te cuides.

¿Cuáles son los periodos más favorables para la Cabra en el 2019?

Mes del Conejo (del 6 de marzo al 4 de abril de 219), Me del Caballo (del 3 de junio al 2 de julio del 2019), Me de la Cabra (julio) 3 al 31 de julio de 2019, Mes del Cerdo (del 28 de octubre al 25 de noviembre del 2019).

¿Cuál es el periodo menos favorable para la Cabra en el 2019?

Mes del Búfalo (26 de diciembre de 2019 al 24 de enero 2020).

A tener en cuenta

Intenta no ser demasiado terco. Tendrás un año muy bueno, puedes aprender mucho y sentirte realizado en distintos ámbitos de tu vida.