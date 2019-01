Hijo de Isabel Pantoja hace desgarradora confesión [VIDEOS]

Kiko Rivera, hijo de la cantante Isabel Pantoja, dejó impactados a los espectadores de 'Gran Hermano Dúo', reality show de Telecinco, al revelar los turbulentos episodios que le tocó vivir.

En la semana larga que lleva encerrado en el espacio televisivo, el primogénito de la cantante Isabel Pantoja ha hecho duras confesiones. Habló de la muerte de su padre en Pozoblando, de la turbulenta relación con su hermana Chabelita, así como de su vida en general.

Sin embargo, el momento más tenso fue el último martes por la noche, cuando el Dj dio a conocer su adicción a las drogas y cómo esto afecto en su vida laboral y personal.

"En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte de mi depresión, tuve adicción a las drogas. Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar", explicó Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja que tuvo con el matador de toros hace 34 años.

Además reveló que pensaba que al consumir estos estupefacientes, todo sus problemas se solucionarían, y que el fin de estas adicciones llegó gracias al apoyo que recibió de su esposa Irene Rosales y de su madre, la cantante Isabel Pantoja.

"Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande. Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi cabeza pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo", contó el primogénito de la artista musical española.

"Hace un año y medio que estoy limpio. Me costó muchísimo. Gracias a Dios lo he conseguido, aún sigo con el tratamiento y haciéndome mis pruebas, donde todos los que me quieren pueden ver que sigo bien", añadió.



