El look de Jerry Rivera que ha disgustado a sus fans [VIDEO]

Hace unos meses Jerry Rivera alarmó a sus fans luego cuando tuvo fue sometido a una cirugía en la pierna derecha en Orlando (Florida) debido a una lesión tras el accidente que sufrió durante concierto el pasado 25 de agosto en la velada de la coronación de la Reina de Milagro, en la provincia de Guayas (Ecuador).

El artista cayó desde lo alto del escenario cuando el elevador que lo subió al escenario principal se desplomó y lo arrastró consigo. Motivo por el cual tuvo que cancelar algunas presentaciones y estuvo ligeramente alejado de sus fanáticos, a quienes solo informaba algunos detalles de su salud mediante su cuenta de Instagram. Incluso mostró cómo cuántos puntos le tuvieron que hacer para la operación.

Tras varias semanas de reposo, poco a poco el cantante se ha estado reincorporando a la música y ofreciendo sus conciertos. Pese a tener una larga lista de seguidores en Instagram, quienes muestran su apoyo incondicional, hay quienes manifestaron su rechazo al nuevo look que luce Jerry Rivera, pues el cantante, además de haber subido unos kilos, se ha dejado crecer la barba.

"Pero ya sin más barba por favor", "Me encantas más sin la barba. Osea con tu cara de niño pero con alma de hombre", "Me gustabas más sin esa barba por favor quítatela", "Por qué esa barba fea", "Mejor te ves sin barba", "Sin barba mejor", "No hay hombre más bello para mi que tú, con o sin barba, como sea te quiero baby", fueron algunos de los comentarios que recibió el popular 'Cara de niño'.

Los comentarios de algunos fans

Así quedó la pierna de Jerry Rivera tras terrible caída que sufrió durante concierto