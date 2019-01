Jaime Bayly confiesa que de niño quiso postular al Miss Perú [VIDEO]

Un divertido encuentro en televisión. La modelo venezolana Sthefany Gutiérrez llegó al programa del periodista Jaime Bayly para vivir un divertido momento en plena entrevista. La finalista del Miss Universo 2018 no dudó en seguir las bromas que el 'Niño terrible' hacia en la pantalla chica. Todo quedó registrado en la red social YouTube.

Sthefany Gutiérrez comentó que tuvo que poner un alto a sus estudios en ciencias políticas y derecho para poder dedicarse a tiempo completo a la preparación del Miss Venezuela, el cual ganó y la convirtió en la candidata del Miss Universo del 2018. Tras comentar que su experiencia en el certamen de belleza fue enriquecedor para su formación, el periodista Jaime Bayly no dudó en revelar uno de sus más privados secretos.

Jaime Bayly destacó que uno de sus intereses de niño era el modelaje, pero que su madre, la señora Doris Mary Letts, prefería inscribirlo en otro tipo de actividades. Incluso expresó que al igual que la Miss Venezuela, él tuvo que practicar deportes a pedido de su progenitora.

Jaime: "Yo también quería dedicarme al modelaje, a ser Miss Perú"

Sthefany: "Pero con ese cabello lo puedes hacer"

Jaime: "Yo le decía a mi mamá, no quiero hacer deportes... Qué fútbol, qué boxeo, no. Yo quiero ser Miss Perú. No se me dio"

La divertida entrevista entre el 'Niño terrible' y Sthefany Gutiérrez provocó las reacciones de lo miembros de la comunidad. En el espacio también comentaron sobre el nuevo gobierno que empezará Nicolás Maduro en Venezuela. Pese a tener una carrera internacional, la joven modelo sigue viviendo junto a sus padres en Caracas.