Luciana Fuster reveló los motivos por los que no quiere que la vinculen con Farfán y Guerrero

En la última edición de 'Válgame Dios', Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre los rumores que relacionaron a Luciana Fuster con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. En el set se encontraban el Zorro Zupe, Dorita Orbegoso, Kurt Villavicencio y la ex 'combatiente', que hoy es parte de las filas de 'Latina'.

"Luciana dice que no conoce a Jefferson y nos es verdad", señaló el popular 'Peluchín', a lo que la chica reality respondió que no conoce a Jefferson, pero que en el caso de Paolo Guerrero, lo conoció cuando fue a su cumpleaños en el 2017. Los panelistas continuaran hablando de los rumores, pero Luciana decidió aclarar el tema y asegurar que no es una chica interesada.

"Piensan que yo soy del tipo de muchas chicas que miran la billetera o que mira algo [...] para algo trabajo yo y mantengo mi casa desde los 15 años", señaló la modelo. Peluchín la felicitó por lo mencionado, pero se notó que Luciana estaba emocionada por la revelación que había hecho.

"¿Qué pasó Luciana?", se le escucha decir a Rodrigo, y entre lágrimas la pareja de Emilio Jaime contó que hablar que trabaja desde muy joven es un tema que le pone sensible. "No te tiene que poner sensible, te tiene que hacer sentir orgullosa [...] Me parece digno de aplaudir que a los 15 años una chica mantenga a su familia", señaló el conductor.

"Eso es justamente lo que quiero decir, yo entré a la televisión porque necesitaba un trabajo. Y sí mantengo a mi familia y me molesta muchas veces que se digan estas cosas que me malogran la imagen y se me cierran varias puertas por eso. Y es por eso que me pongo más sensible todavía", contó Luciana Fuster. Rodrigo se acercó a darle un abrazo.

Finalmente, tanto como Rodrigo y Gigi reconocieron que Luciana tiene pasta para la televisión y que su carrera recién empieza.