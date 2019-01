Carlos Rivera sorprendió a fans con su primer desnudo en Instagram

El cantante Carlos Rivera sorprendió en la esfera virtual tras realizar su primer fotografía al desnudo. El intérprete de 'Me muero' generó todo tipo de reacciones entre sus admiradores luego de presumir su anatomía en una sola pieza de baño.

"Vamos a la playa oh oh oh oh oh", se lee el mensaje que utilizó Carlos Rivera para su reveladora instantánea que difundió en su red autorizada de Instagram.

En la imagen se aprecia a Carlos Rivera en un muelle de madera, todo su torso desnudo y sus piernas, cubriendo sus partes íntimas con una sunga negra. Tras la publicación, diversos usuarios de Instagram, incluyendo fans del cantante mexicano, le dejaron decenas de piropos.

"Guapote mi novio", "Me encantó tu foto, Carlos Rivera", "Es la primera vez que te veo completito, bebé", "Pero que perfección de hombre, con esa foto me convierto en una profanadora", "¿Por qué eres cruel conmigo?", "Eres un hombre hermoso por donde se te mire", "Dios mío, cálmate por favor, no sigas con este tipo de publicaciones o me dará algo", "No seas malo, ¿acaso quieres que me divorcie?","Pecado, no quiero ser la siguiente soltera del año", se visualizan algunos textos que le dejaron en la sección de comentarios de la red social Instagram.

Así como Carlos Rivera, varios artistas del medio de entretenimiento suelen llevar una dieta baja en calorías y estrictas rutinas en el gimnasio para mantener un cuerpo de infarto. Pese a que no es usual ver una imagen similar en el cantante mexicano; en esta ocasión, el intérprete de 'Regrésame mi corazón' decidió lucir su tonificada anatomía en redes sociales, sin imaginar que causaría revuelo entre sus fanáticas.

En poco tiempo, la instantánea de Carlos Rivera superó los 300 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios en la esfera virtual. El mexicano cuenta con más de 2,3 millones de admiradores en su cuenta verificada de la red social Instagram, donde es común visualizar sus fotografías de las actividades diarias que realiza, pero esta vez sorprendió a más de uno.

Carlos Rivera y su tema 'Me muero'