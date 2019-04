Sabrina Sabrok se operó para tener el derrier más grande del mundo y el resultado es impactante

La actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok ha sorprendido a todos sus seguidores a raíz de una reciente transformación a la que se sometió, debido a que se aumentó radicalmente los glúteos para convertirse en la mujer con el derrier más grande y los resultados dejaron impactados a todos sus seguidores.

La modelo y actriz de la industria pornográfica ya contaba con el título por tener los senos más grandes de todo el mundo, y esta vez se siente orgullosa de haber roto otro récord, ya que actualmente se sometió a una operación de aumento de glúteos.

Como se recuerda, Sabrina Sabrok comentó que tenía planes de someterse a su cirugía estética número 53 con el objetivo de tener el trasero más grande del mundo, meta que logró convertirla en realidad el pasado 17 de diciembre, fecha en la que entró al quirófano para aumentar las medidas de su derrier.

"Ya tengo los pechos más grandes, hoy entro a quirófano por las nalgas más grandes del mundo!", escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 431 mil seguidores y comparte fotografías y vídeos que retan la censura y emocionan a los usuarios, quienes le dedican todo tipo de comentarios.

Según la información vertida por Infobae, cada uno de los glúteos de la modelo pesan alrededor de 2 kilos y fueron diseñados especialmente para ella. "Siempre quiero más. Me operé los pechos no hace mucho y ahora quiero más, y los labios quiero más todos los días. Sí voy por más, siempre quiero más. No voy a parar. Me encanta esta onda de las cirugías plásticas", indicó para el citado medio.