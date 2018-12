Difunden nuevas fotos de Miss Venezuela antes de cirugías en el rostro

Causó polémica en redes sociales. Sthefany Guitiérrez, Miss Venezuela, está en boca de todos gracias a nuevas imágenes que fueron expuestas en Instagram. La guapa participante del Miss Universo 2018 recurrió a diversas cirugías en el rostro, según informan medios internacionales.

Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, recurrió a un conocido cirujano de Caracas, Venezuela, para afinar su nariz y mandíbula, pero ese arreglo le ha cambiado significativamente el rostro.

El especialista, experto en procedimiento estéticos, difundió en su perfil autorizado de Instagram varias imágenes de la transformación de Sthefany Gutiérrez. Hasta el momento no se conoce si fue con consentimiento de Miss Venezuela o no.

"No es una nariz, no es un tamaño...Es una belleza integral que no necesariamente viene a punta, precisamente el reto es sacarle su mejor potencial, contando siempre con un equipo de trabajo a la par con su forma de pensar, un enfoque multidisciplinario de belleza", se lee el mensaje que el cirujano utilizó para las fotos de Sthefany Gutiérrez.

Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela, en el Miss Universo 2018

Tras la difusión de las imágenes, usuarios de redes sociales y seguidores de Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, tuvieron opiniones distintas sobre el particular.

"Ese doctor es muy profesional, me imagino que si publicó esas fotos fue bajo el consentimiento de la paciente", "¿Ejemplo? Enseñar a las mujeres a no aceptar la belleza con la que nacieron y a ser inseguras de su cuerpo para optar por procedimientos estéticos que cambian totalmente su apariencia, ¿En serio hablas de ejemplo? Por favor", "Se nota la diferencia, pero todas se operan, todas se hacen sus arreglos, pero bien por ellas, felicidades", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al cirujano de Miss Venezuela.

Así como Sthefany Gutiérrez, varias guapas modelos y representantes en los certámenes de belleza han pasado por el quirófano. Luego de alcanzar protagonismo, usuarios de redes sociales publicas las imágenes del antes y el después, el caso reciente es de Miss Venezuela.

Sthefany Gutiérrez fue expuesta en Instagram