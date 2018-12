Actriz de 'The Big Bang Theory' sufre crisis emocional y preocupa a fans

Actriz de 'The Big Bang Theory', Mayim Bialik preocupó a sus fans de Instagram luego de hacer revelador anuncio. La intérprete que da vida Amy Farrah Fowler en la comedia de situación estadounidense indicó que concluyó su relación de cinco años que mantenía con su pareja.

A sus 43 años, Mayin Bialik le ha tocado vivir una crisis emocional tras separarse de quien consideraba su "compañero de vida".

A través de una publicación en su perfil autorizado de Instagram, la actriz de 'The Big Bang Theory' lució con un semblante decaído, con polera azul y mirada triste. Mayin Bialik explicó cómo la paso en Navidad y adujo que es un momento difícil.

"No estoy....haciendo lo suficiente para ser honesta. Estoy recién soltera", escribió Mayim Bialik destacando el gran impacto que ha tenido su ruptura amorosa y el desafío que le ponen sus mascotas.

"El problema más urgente en este momento es que mis gatos, después de 2 años juntos, han comenzado una guerra de dominación que involucra sus deposiciones. Larga historia, en mi cama no se puede dormir y estoy durmiendo en mi sofá. Solo los mantengo actualizados en cuanto a mi vida aquí. ¡Feliz Navidad!", agregó la actriz de 'The Big Bang Theory'.

De esta forma, la protagonista de 'The Big Bang Theory' detalló que su relación con su novio, a quien nunca presentó públicamente, ya no dio para más y que ahora a cambiado por completo su estilo de vida.

"Estoy soltera de nuevo y fue doloroso estar sola. La vida puede ser dolorosa. La pérdida es dolorosa. Pero me estoy forzando a no revolcarme en la autocompasión (que es algo en lo que fácilmente podría haber obtenido un doctorado). El dolor no tiene que paralizarnos. Puede estar presente mientras se mueve hacia adelante simultáneamente", señaló Mayim Bialik de acuerdo a People.

