Acusan a Romina Lozano de despreciar los trajes de diseñadora peruana en Tailandia

Unas recientes declaraciones de Andrés Hurtado vienen dando de qué hablar en las redes sociales. Así es, el presentador de Panamericana Televisión utilizó las cámaras de su programa para acusar a Romina Lozano de rechazar los vestidos de la diseñadora oficial del Miss Perú, Maritza Mendoza, en Tailandia.

El conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' fue directo en su denuncia y señaló: "Tarde o temprano se va a saber. Hablé con Jessica Newton y Maritza Mendoza, la representante del Perú, que en verdad no sé qué tiene en el cerebro, decidió no usar ningún traje que sea del Perú en Tailandia".

"Me imagino que esto sacará chispas en todo el país. Jessica Newton y Maritza Mendoza son las más grandes en vestir a las reinas del mundo. La señorita que representó al Perú (por Romina Lozano) en Tailandia no quiso usar ningún traje que sea peruano. Permíteme decirlo Maritza (Mendoza) porque me pediste que no lo dijera, pero yo no podría permitir que una persona peruana no quiera usar trajes del Perú y solo importados", sentenció el presentador.

Las declaraciones de Andrés Hurtado se dieron en la última edición de su programa y frente a Maritza Mendoza, diseñadora oficial de la organización del Miss Perú.

Ante esta fuerte acusación, Romina Lozano no se ha pronunciado al respecto; pero cabe mencionar que la modelo peruana hizo una transmisión en Instagram para poder comunicar los nuevos retos que quiere cumplir en su carrera. Con su participación del Miss Universo 2018 se despide de los concursos de belleza.