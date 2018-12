Conoce al hombre que enamoró a Catriona Gray, la nueva Miss Universo [FOTOS]

El pasado 16 de diciembre se realizó la gala central del Miss Univero 2018, donde la filipina Catriona Gray se llevó la ansiada corona. Tras su premiación, distintas personas quieren saber más de ella y su guapo enamorado no ha sido ajeno a los ojos del mundo.

Así es, para la tristeza de los fans de Miss Filipinas, la guapa modelo tiene enamorado y se trata del actor Clint Bondad de 33 años de edad.

Clint Bondad ha participado en producciones como 'Girlfriend for Hire' y 'Your Place or Mine?'. Lejos de ocultar su relación con Catriona Gray, el guapo actor invade su cuenta de Instagram con distintas fotografías de su relación sentimental con Miss Filipinas.

Bondad hizo una pausa a su trabajo actoral y viajó hasta Tailandia para acompañar a su enamorada Catriona Gray en el certamen de belleza. Él vivió cada minuto del certamen y grabó el instante en que su enamorada se llevó la corona.

"En serio, no tomé ningún video hasta el último momento porque sabía que no tendría que filmar nada antes de eso. No diré nada más aquí en la leyenda... Estamos agotados Dejará que el video hable por sí mismo. Lo siento por el juramento. Gracias", fue la descripción de su video en Instagram.

Video que compartió el enamorado de Miss Filipinas tras conocerse los resultados

Coronación de Miss Filipinas en el Miss Universo

La filipina Catriona Gray fue coronada en el Miss Universo 2018 en la gala celebrada en Bangkok, Tailandia. Suma para su país la cuarta corona de este importante certamen de belleza.

Gray fue coronada por su predecesora, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, mientras la sudafricana Tamaryn Green y la venezolana Sthefany Gutiérrez la escoltaron como primera y segunda dama de honor respectivamente.