Los memes sobre Ángela Ponce tras su eliminación del Miss Universo 2018

Ángela Ponce, representante de España, fue una de las favoritas y polémicas del Miss Universo 2018, porque por primera vez en un certamen de belleza se presentaba una concursante transexual. Pese a las críticas la joven de 27 años hizo oídos sordos y continuó con su carrera para la corona del concurso que se celebra esta noche el Filipinas.

Pese a que la modelo no pasó en la primera ronda del Miss Universo 2018 le dieron un reconocimiento y fue ovacionada entre el público. Sin embargo, en las redes sociales los cibernautas despertaron su imaginación y crearon memes en referencia a que no logró avanzar en el concurso.

Las primeras clasificadas fueron ellas: Miss Jamaica (Emily Sara-Claire Maddison), Miss Puerto Rico (Kiara Liz Ortega Delgado), Miss Canadá (Marta Stępien), Miss Costa Rica (Natalia Carvajal), Miss Curazao (Monica Akisha Albert Guzman), Miss Irlanda (Grainne Lucia Gallanagh), Miss Hungría (Enikő Kecskès ), Miss Gran Bretaña (De-Anne Kentish Rogers), Miss Bélgica (Zoé Brunet), Miss Polonia (Magdalena Swat), Miss Tailandia (Sophida Kanchanarin), Miss Vietnam (H'Hen Ni), Miss Nepal (Manita Devkota) , Miss Filipinas (Catriona Gray), Miss Sudáfrica (Tamaryn Green); pero Ángela Ponce no logró pasar a la siguiente ronda, pero le hicieron un homenaje por su valentía.

“Es inteligente, bonita, pero su camino no ha sido nada ordinario, por lo contrario ha sido extraordinario”, señaló la voz en off sobre la Miss España. “Ángela está cambiando la historia al ser la primera mujer trans que está participando en el concurso”, comentó otra vez la narradora sobre Ángela Ponce en el Miss Universo 2018.

Reconocimiento a Ángela Ponce

Sobre la Miss España

Su nombre de nacimiento es Ángel Mario Ponce, nació el 18 de enero de 1991 en el pueblo de Pilas, Sevilla. Sus padres regentan un bar en el mismo pueblo donde ella ha ayudado. Tiene un hermano y una hermana. A los 16 años comenzó su tratamiento hormonal y a los 24 se sometió a una vaginoplastia, respecto a la cirugía comenta: "es una decisión personal y no es esencial para ser mujer" y también argumenta que "la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer". Terminó la carrera de informática, sin embargo no se ha dedicado a ella porque no le gustaba. Ha tenido la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad durante una temporada como profesora de educación física. También estudió peluquería.​ Desde muy joven ha trabajado en moda, iniciándose en las pasarelas más flamencas de Andalucía, con una carrera que rodea los 10 años.