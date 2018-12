Thalía sorprende con confesiones íntimas de su relación con Tommy Mottola

Thalía es una de las cantantes más famosas del medio, quien ha logrado posicionarse como la 'Reina del pop latino' gracias a su música, además ha logrado mantener una relación firme con el productor musical Tommy Mottola, con quien lleva 18 años de casada y son consideradas como una de las parejas más fuertes en la industria.

Pasaron 18 años desde que importantes personajes del ambiente artístico se dieron cita en la boda de Thalía, como fue el caso de Gloria y Emilio Estefan, Marc Anthony, Jennifer Lopez, incluso el mismo Michel Jackson presenció la unión.

Pese a los rumores sobre una presunta separación y predicciones sobre alguna infidelidad por parte de los videntes, Thalía y Tommy Mottola están más juntos que nunca, por ello la intérprete de 'Amor a la mexicana' no duda en dar detalles íntimos de su romance, los cuales terminó revelando en la revista ¡HOLA! USA.

“El ser como uno es, ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso“, comentó la cantante en el citado medio en exclusiva, revelando la solidez de su relación.

La empresaria de moda también reveló que el secreto de su romance también radica en que Tommy Mottola la aceptó como la mujer que es: “alocada, divertida y con un sentido del humor muy negro”.

Thalía también no dudó en compartir un sabio consejo que su madre le dio antes de echar raíces junto al empresario musical. “Me enseñó la parte de que en la vida todo es posible. Si no te está yendo bien aquí, en este lugar, empaca tus maletas y vete al mundo, el mundo es gigantesco. Vete a todos lados y en todos podrás empezar de cero“, indicó para la revista.