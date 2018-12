Tilsa Lozano y la verdadera razón de su ruptura con Miguel Hidalgo [VIDEO]

Días después de haberse mostrado a lado de Miguel Hidalgo cuando inauguró su spá, Tilsa Lozano ofreció una entrevista para las cámaras del programa ‘Beto a saber’ y habló del padre de sus dos hijos.

Pese a que Miguel Hidalgo aseguró que aún tiene sentimientos por la madre de sus hijos, Tilsa Lozano no se hizo problemas en contar qué es lo que siente por él. Según dijo, no se encuentra enamorada, pero admitió que sigue amando al popular Miguelón: "Es el papá de mis hijos, siempre lo voy a amar".

La popular ‘vengadora’ no descartó una reconciliación con su expareja: "Hoy no... yo no sé mañana, hoy definitivamente no".

¿Por qué Tilsa Lozano terminó con Miguel Hidalgo?

Durante la entrevista para el programa de Beto Ortiz, ​Tilsa Lozano reveló la verdadera razón de la separación del padre de Valentina y Massimo.

Para sorpresa de muchos, la presentadora de televisión aseguró que las comprometedoras imágenes que protagonizó Miguel no fueron las únicas razones por las que decidió estar soltera. "Porque creo que uno va creciendo, va cambiando, va madurando, va queriendo diferentes cosas en su vida", manifestó Tilsa para ‘Beto a Saber’.

"Lo que pasa es que uno puede ver una cosa, pero no se ve lo interno, entonces por ahí para mí esa una cosa es la gota que rebalsó el vaso... eso no significa que hayan culpables o inocentes o gente buena o gente mala", explicó la empresaria.

Tilsa Lozano explicó que decidió estar soltera por un tema emocional: "No se trata de que yo quiero tranquilidad en mi relación, se trata de que yo quiero tranquilidad en mi vida", adujo.



Como se recuerda, la separación de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo fue anunciada a través de un comunicado de prensa, días después de que saliera a la luz un 'ampay' en el que su entonces pareja se divertía en discotecas con otras mujeres mientras ella estaba embarazada.