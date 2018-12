Rodrigo González perdió los papeles durante entrevista en vivo con Aneth Acosta [VIDEO]

Rodrigo González y Gigi Mitre tuvo en su set a ‘Válgame Dios’ a Antonio Pavón luego de los desafortunados comentarios que le dijo a su amiga, influencer y fashion blogger, Aneth Acosta, durante una discusión. "Eres una india marginal porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy. Eres gilipollas por mucho que quieras aparentar, nunca vas a ser lo que quieres ser porque me estás tocando los coj..., te vas a la misma m.... Gilip...", se escucha en el audio al español.

Aneth Acosta tuvo un enlace telefónico con ‘Válgame Dios’ para hacer su descargo luego que la expareja de Sheyla Rojas sostuvo que ella discrimina a los peruanos y mostró una conversación donde menosprecia los rasgos indígenas.

“No creo en tus disculpas que no son sinceras… No viniste a tocar la puerta de mi casa. Me escribiste un mensaje cobarde. Vamos aclarar algunas cosas que has dicho muchas cosas fuertes…” comentaba la influencer mientras que ‘Peluchín’ trataba de hacer una conversación fluida para que los televidentes entendieran la situación.

“Aneth un momento por favor, Aneth por favor, Aneth la entrevista la hacen los presentadores. Un momento, es un momento. Vamos por partes...”, comentó ofuscado ‘Peluchín’ ante las cámaras de ‘Válgame Dios’.

La mujer aseguró que hizo público el video porque le gritó a su madre en el edificio donde vive. “Encontré a mi madre llorando porque Antonio le gritó a mi mamá por los audios. Mi mamá se acercó a Antonio y le increpó por el audio. Antonio le contestó diciendo que era una tal por cual...”, comentó la mujer en el set.