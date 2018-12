Antonio Pavón da su descargo tras llamar "india marginal" a la influencer Aneth Acosta

Antonio Pavón se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se hiciera público unos comprometedores audios que lo implican en caso de racismo y donde califica de "india marginal" a la influencer Aneth Acosta, o mejor conocida con Aneth Style.

"Tú eres una india marginal porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo ahora simplemente, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy. Eres gilipollas por mucho que quieras aparentar, nunca vas a ser lo que quieres ser porque me estás tocando los coj..., te vas a la misma m.... Gilip...", fueron algunas de las palabras que se pueden escuchar en el audio enviado por Antonio a la bloguera.

Ante la difusión de esta polémica y acalorada discusión entre ambas personalidades de la televisión, el español fue entrevistado en el programa 'Válgame Dios' para dar su descargo: "Entiendo que cuando nos peleamos, nos acaloramos y colman nuestra paciencia, nuestros propios hermanos, le decimos las cosas más desagradables del mundo. Yo le pedí disculpas y le dije que me pasé porque sé que lo que dije fue muy feo. Lo siento y te pido disculpas, luego ella me dijo: 'Tú lo que tienes miedo es al escándalo'".

Además, Antonio Pavón presentó capturas de WhatsApp para dejar claro que Aneth Acosta es una persona discriminadora y que no ama al Perú.

"Ella misma repudia a sus propios compatriotas... Yo tratando de ofenderla y hacerle daño, le quise dar de su propia medicina diciendo ese tipo de palabras que en mi vocabulario no existen... utilicé el vocabulario que ella suele utilizar y que me parece repugnante. Me averguenzo que estas palabras hayan salido a la luz porque es un recurso muy bajo", agregó la expareja de Sheyla Rojas.

