Instagram: Natalia Otero confirma su embarazo con tiernas fotografías [VIDEO]

Desde hace unas semanas se especuló que Natalia Otero estaría embaraza, sin embargo, ella no confirmaba la noticia, hasta hoy, que con fotografías y en el programa de karen Schwarz contó que se encontraba en la dulce espera.

A través de Instagram, la ex chica reality mostró su barriga y la ecografía de su bebé con la siguiente descripción, "Bueno llegó el día de confirmarles lo que me andan preguntando hace algún tiempito", con esa frase inició su mensaje, luego agregó que hace ocho semanas se enteró que iba a tener un bebé y ahora tiene 14 semanas de embarazo.

"Estoy relajada, feliz, disfrutando el momento, porque al principio no es fácil y son todas sensaciones nuevas. El sábado nos hicimos la ecografía genética y ahí terminé de enamorarme de lo que estoy viviendo, de darme cuenta que sin lugar a dudas este es un momento mágico, único e inigualable. Vimos a nuestro hijito o hijita, la emoción no entraba en mi cuerpo y las lágrimas no paraban de caer de mis ojos. ¡Fue hermoso!", continuó.

Finalmente agradeció a todos aquellos que la están acompañando en esta etapa de su vida. Escribió además que su bebé nacerá en el mes de junio en Perú, en donde ambos viven desde hace seis años. La publicación superó los ocho mil 'me gusta' y sus seguidores aprovecharon de felicitarla. "Felicidades mi bella payasita. Dios te siga bendiciendo. Tqm", "Muchas felicidades, esta etapa es la más maravillosa que vivirás te lo aseguro" y "Felicitaciones Nati bella", son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación.

Además Dorita Orbegoso también saludó a su ex compañera de programa. "Amiga que lindo te mando un abrazo y besos mil a la distancia. Cuídate, estás hermosa".

