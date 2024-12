El Real Madrid se pone segundo al ganar al Sevilla por 4-2

El Real Madrid subió a la segunda posición de LaLiga tras imponerse este domingo al Sevilla (12º) por 4-2, en la despedida de Jesús Navas como futbolista profesional, en el estadio Bernabéu, en la 18ª jornada del campeonato doméstico.

El francés Kylian Mbappé (10) abrió el marcador -suma diez en esta temporada en Laliga-, al que rápidamente se sumaron el uruguayo Fede Valverde (20) y el brasileño Rodrygo (33), una diferencia clara que recortó Isaac Romero (34).

La fiesta para los blancos continuó con otro tanto de Brahim Díaz (53), también contrarrestado por el belga Dodi Lukebakio (85) para un Sevilla que de esta manera pudo maquillar el resultado.

- Golazos de Mbappé y Valverde -

El equipo blanco sigue así la estela del Atlético de Madrid, que el sábado se quedó como líder en solitario tras ganar al Barcelona, ahora tercero, por 2-1 en el tiempo de descuento en el feudo catalán.

Los colchoneros se marchan a las vacaciones navideñas con 41 puntos, uno más que los madridistas y tres más sobre el Barça. Los dos equipos madrileños tienen además un partido menos que su rival catalán.

En un contragolpe de los blancos que no presentaba peligro alguno en el minuto 10 de juego, el cuero llegó a Rodrygo en banda, que se lo dio a Mbappé en la frontal, que conectó un potente disparo para superar al guardameta Álvaro Fernández.

"Puedo hacer mucho más. Sé que tengo mucho más fútbol en las piernas del que estoy mostrando. Pero, como he dicho, vengo mejorando en los últimos partidos. Bilbao me hizo bien, porque toqué fondo; fallar aquel penalti; entonces me di cuenta que debía dar el máximo por esta camiseta, jugar con personalidad", declaró Mbappé a la televisión al término del choque.

- "Me entiendo mejor con el resto" -

"Mi llegada cambió muchas cosas en el equipo, pero la adaptación, como dijo el mister, ha terminado. Me encuentro muy bien y se puede ver en el campo que me entiendo mejor con el resto. Y que todos ya vamos jugando mucho mejor", prosiguió el francés.

Diez minutos más tarde, el uruguayo Fede Valverde volvió a marcar con otro golazo desde fuera del área para dejar 'ko' al equipo sevillista, que apenas había generado ocasiones hasta ese momento.

En el 33, Lucas Vázquez llegó con facilidad por el carril para asistir atrás a Rodrygo que remató a bocajarro sin que el arquero hispalense pudiera pararlo.

Cuando aún los aficionados celebraban el tercer tanto, Isaac Romero ganó la partida al francés Aurelien Tchouameni y cabeceó un balón para batir al portero belga, Thibaut Courtois, lo que dio vida al Sevilla (34)

Tres minutos antes Vázquez perdonó el cuarto tras un mano a mano con Fernández, quien acabó por repeler la pelota un disparo potente del lateral madridista.

- Despedida a una leyenda -

Tras la reanudación, otro golazo colectivo amplió la diferencia para los locales. Lucas Vázquez dejó el esférico a Mbappé, quien filtró un pase a Brahim Díaz, quien definió por bajo.

En el 64, todos los aficionados ovacionaron a Jesús Navas, histórico jugador del Sevilla y de la selección española, que pisó este domingo por última vez un terreno de juego como futbolista.

"Le tengo que dar las gracias, ha sido un ejemplo. Siempre me ha ayudado lo que ha podido, tanto dentro como fuera del campo. Una pena no haberle dado una mejor despedida. Siempre se echa de menos a una persona y jugador así", señaló el delantero sevillista Juanlu Sánchez.

Dos minutos más tarde, Rodrygo tuvo el doblete, tras una asistencia de Mbappé, pero su disparo lo consiguió despegar Fernández. En el 72, un zurdazo de Moreno fue rechazado por el palo.

A falta de cinco minutos para el final, Lukebakio perforó la portería madridista con un zurdazo sin mucho ángulo. Courtois midió mal.

bur-rsc/mcd