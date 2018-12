Leysi Suárez anunció su embarazo y reveló cómo se enteró que será mamá [VIDEO]

La recordada ex bailarina Leysi Suárez fue invitada al reality 'Combate' y sorprendió a todos los presentes con un inesperado anuncio. Siguiendo los consejos de su amiga Cathy Sáenz, productora del reality, e informó que está embarazada.

La figura de la farándula local manifestó que está esperando una niña y que tiene cinco meses y medio de gestación. Ante la atenta mirada de los combatientes, mostró su barriguita en el programa.

"Tenía un compromiso con Cathy Sáenz a quien quiero mucho y le dije que hoy iba a venir a mostrar mi barriguita. Así que estoy súper contenta y dije 'hoy tengo que llevarme la plata para la cuna de mi hija'", comentó la ex bailarina antes de participar en una de las pruebas.



Leysi Suárez comentó hace un tiempo que mantiene una relación con un empresario del que prefiere no revelar su identidad, pero sí indicó que llevan un par de años juntos. La modelo se alejó de TV tras el fin del programa 'Espectáculos' de Latina donde participaba.

En conversación con el programa "En casa" de Latina, Leysi Suárez no solo dio mayores detalles de su embarazo, sino también reveló cómo se enteró que pronto sería madre.

En una de sus visitas al ginecólogo, Suárez terminó recibiendo la noticia que la tomó por sorpresa. "Mi embarazo es toda una historia. Yo me fui al doctor para hacerme un chequeo normal y me dijo: 'bueno hijita se te ha retrasado un poco el ciclo, pero no veo nada'", indicó.

Leysi Suárez que con este diagnóstico continuó con su vida habitual y sin mayores cuidados. Dos meses después regresó al médico para otro chequeo y esta vez le indicó que había algo 'raro'.

"A los dos meses volví a ir como siempre y cuando voy el doctor me dice: 'veo algo raro'. Yo pensé que era la menopausia. Luego me dijo que no, estaba embarazada. Yo le pregunté si estaba seguro y él me hizo escuchar los latidos. Era todo nuevo para mí", contó muy emocionada en el programa en vivo.