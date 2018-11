Esto pasó cuando imitadora de Demi Lovato cantó para Ricardo Morán [VIDEO]

Las audiciones de 'Yo Soy' llegaron a su etapa final y en Latina ya se viven las presentaciones en vivo de los soñadores que pretenden conquistar al público con su voz y su imitación. Una de ellas ha sido la imitadora de Demi Lavato, quien consiguió robarse los aplausos desde su primer show en vivo.

La joven de 19 años no solo logró enamorar al público con su grandiosa voz, ella consiguió que Ricardo Morán, el jurado más exigente de 'Yo Soy', terminara encantado con su limpia imitación.

La canción que eligió la imitadora de Demi Lovato para su segunda noche de gala fue "Stone cold", una balada que interpretó como si fuera la original. Ello se vio reflejado en el rostro del jurado, quien solo tuvo buenos comentarios para la concursante.

"Después de tu presentación anterior, yo sentía que no podías conseguir algo igual y hoy has demostrado que tienes la misma contundencia que la imitación de la vez pasada. Hay una cosa que me asombra mucho de ti y es que no solo estás demostrando un extraordinario rango vocal... has mejorado la imitación en los graves, creo que es algo que debes ir trabajando", opinó Ricardo Morán.

"Además, estás interpretando y te creo. Lo cual para mí es muy difícil porque yo no le creo a nadie. Te creí y estaba conmovido. Solo debo recomendarte la subida en los altos. Creo que ella (la original) está mejor colocada en los altos. Me parece que el trabajo que haces es impresionante, felicidades", agregó el productor.

Como se recuerda, 'Yo Soy' se trasmite a través de las pantallas de Latina y cuenta con Ricardo Morán, Katia Palma, Maricarmen Marín y Magdyel Ugaz como miembros del jurado.