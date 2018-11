Dyango hizo llorar a su imitador de Yo Soy con sus comentarios [VIDEO]

Dyango ya está en Lima para ofrecer un romántico concierto esta noche en el anfiteatro del Pentagonito. En el marco promocionar de su show, el artista español estuvo el martes en el programa ‘En boca de todos’. Horas después apareció en ‘Yo Soy’, donde conoció a su imitador.

Antes de que aparezca Dyango en escena, el animador de televisión Adolfo Aguilar presentó al participante Jairo Tafur, quien interpretó “Corazón mágico”, uno de los grandes éxitos del abuelo de Izán Llunas.

El participante de ‘Yo Soy’ dio lo mejor de sí para impactar al jurado, integrado por Katia Palma, Maricarmen Marín, Magdyel Ugaz y Ricardo Morán, y no caer en la segunda Noche de Eliminación de la temporada 22 del programa de Latina.

Tras escuchar atentamente comentarios de parte del jurado de Yo Soy, el conductor del programa se dirigió a Jairo Tafur y le comentó que alguien quería conocerlo, por lo que iba a ingresar al set de televisión.

Para sorpresa de muchos, el verdadero Dyango apareció en el escenario de Yo Soy, conmoviendo hasta las lágrimas a su imitador. “Estoy encantado de estar aquí. Cuando tenía pelo, era como él. Lo has hecho muy bien, pero fíjate que Dyango sigo siendo yo, no me vayas a quitar el sitio, aunque canta muy bien”, expresó amablemente.

El intérprete español se percató de las lágrimas de su imitador. “Pero si está llorando”, añadió.

Dyango también se dirigió a los miembros del jurado. “Yo no he visto a nadie que me imitara tan bien. Y no nos conocemos nada, verdad primo”, indicó.

Imitador de Dyango se pronuncia en Facebook

“Quiero darle gracias a la vida, a Dios, al programa de Yo Soy, a la producción y a mi maestro Dyango - Oficial por cumplir el sueño de estar a lado de uno de los mejores cantantes de la historia de la música, un grande, que irradia mucha paz, sencillez y humildad, que es digna de imitar”, expresó Jairo Tafur en las redes.

Dato: el cantante español de música romántica Dyango se presentará este miércoles 28 de noviembre en el anfiteatro del Pentagonito, en San Borja.