Tekashi 6ix9ine luce sin tatuajes y explican qué significa el 69 en su cara

Una apariencia de 'chico malo'. El cantante Tekashi 6ix9ine ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación y redes sociales tras los recientes problemas que ha tenido con las autoridades de Estados Unidos. Su exposición ha ocasionado que muchos se hagan preguntas sobre la vida del este intérprete, quien ha sumado un nuevo éxito musical al lado de Anuel AA con la canción 'BEBE'.

En la red social YouTube compartieron un video en el que muestran a Tekashi 6ix9ine cuando era un aspirante a cantante y no poseía ningún tatuaje en el rostro. Antes de lanzar su carrera como cantante, el artista de New York trabajó como modelo de ropa urbana, mesero y vendiendo marihuana para poder ayudar a su familia. No pasó mucho tiempo para que su talento sea apreciado por las autoridades de la industria musical.

Fue en sus primeros inicios en los que apareció sin una marca de tinta en la cara y su famoso número 69 en la frente. En uno de sus primeros videos musicales, titulado '4769', lo podemos ver sobre una cama y rodeado de mujeres desnudas. Su imagen fue cambiando con el pasar del tiempo, apostando por un look colorido.

Los significados de los tatuajes

Tekashi 6ix9ine es un fanático de la simbología, además de relacionar cada uno de sus tatuajes con algún pasaje importante en su vida. El número 69 lo asocia al estilo 'scum gang', término que él creó para poder expresar "la sociedad no puede entenderme".

No precisamente tiene una connotación sexual como muchos tienen entendido. También posee en su espalda un tatuaje que dice VIH, en homenaje a su amigo que falleció a causa del sida.