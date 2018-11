Roger Waters: tras polémica frase de Carloncho, productora emite irónico mensaje

Luego que el locutor radial Carloncho emitiera un polémico comentario sobre el concierto que dio Roger Waters en Lima, el pasado 17 de noviembre, la productora que trajo al artista emitió un sutil, pero certero mensaje.

Como se recuerda, el también conductor del programa "En boca de todos" de América Televisión, no solo se burló de la pronunciación del apellido del cantante británico, sino también alegó que su show “no tuvo acogida” en la capital.

A través de la cuenta de Facebook de Kandavu Producciones, la empresa compartió fotos del show que tuvo como eje central a Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd. Si bien las personas que asistieron al evento estaban emocionados por ver las imágenes, lo que no dudaron en resaltar fue el mensaje con el que se compartió la publicación.

"Porque no fueron "solo cuatro gatos", sino más de 20 mil fanáticos que formaron parte del histórico concierto de Roger Waters, conocido a nivel mundial por ser el genio creativo de la mítica banda Pink Floyd. Les compartimos algunas fotos del asombroso espectáculo que nos brindó esta leyenda del rock y que fue catalogado por la prensa y la crítica como EL CONCIERTO DEL AÑO", se lee como leyenda.



Fanáticos y cibernautas de la plataforma social Facebook no se demoraron en contestar la publicación y recordar entre sus líneas al locutor radial 'Carloncho' quien hace unos días afirmó que al concierto de Roger Waters solo fueron 'cuatro gatos'.





"Estas fotos pásenle a Carloncho para que no diga mentiras. Este sí es un gran artista", "¿¿4 gatos dijo??? Bueno, no hay que hacerle propaganda", "Mira Carloncho" y "Acá no veo 4 gatos, veo a miles de aficionados a la buena música", son algunos de los comentarios que se logran leer en Facebook.