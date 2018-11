Johana Cubillas se compromete con argentino y luce hermoso anillo en Instagram [VIDEO y FOTOS]

Johana Cubillas, la hija de Teófilo Cubillas, subió entusiasmada una fotografía del momento especial que vivió junto a Juan Ichazo Blanco en Instagram luego que él le pidiera matrimonio en Florida, Estados Unidos. Además, la joven empresaria agradeció el cariño de todos sus seguidores al felicitarla por su compromiso.

“¡Te diría que sí infinitas veces más! Te amo mi amor, por toda una vida juntos”, señaló en la fotografía de Instagram donde se le ve junto al argentino mostrando su anillo de compromiso. La instantánea superó los mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios donde la felicitan por la próxima unión.

Además, Johana Cubillas contó en qué lugar especial le pidió la mano Juan Ichazo Blanco. “Y aquí fue donde me pidió (Naples, Florida). Te elegiría todas las veces, muchos pueden pensar que fue rápido, pero solo nosotros conocemos nuestra historia y sabemos por las que hemos pasado. Gracias por apoyarme tanto, por cuidarme, protegerme y ser tan lindo conmigo: me enamoras todos los días con cada risa y cada detalle. Aunque parezca mentira, te elegí desde el primer día, algo adentro mío sabía que eras el amor de mi vida y que contigo quería vivir para SIEMPRE! Te amo como nunca me imaginé poder amar, contigo todo es fácil. Juntos para siempre @juanichazo Pd. Esta foto es minutos antes de que se arrodille y me haga la pregunta”, narró la hija del ‘Nene’ Cubillas junto a la imagen.

Vía Instagram, la periodista señaló que se fue a festejar con toda su familia por el compromiso. “Celebrando con la familia”, comentó en el pie de una foto de Instagram. Pero no solo eso, la empresaria agradeció todo el cariño del público que la sigue, pues desde que anunció su compromiso en Instagram le han dado muchas muestras de amor por la próxima unión.

Johana Cubillas agradece el cariño de su público