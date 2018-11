Hija de Teófilo Cubillas enciende Instagram con sensual bikinazo [FOTOS]

Johana, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, tiene un gran número de seguidores en redes sociales y sobre todo en Instagram donde ya superó los 55 mil fans. Todo lo que publica la bella comunicadora es comentado y compartido por sus followers y unas recientes fotografías no han sido la excepción.

Así es, tras un largo año de responsabilidades, Johana Cubillas quiso vacacionar fuera del país y viajó junto a su enamorado a Estados Unidos para disfrutar del sol de Florida.

Si revisamos sus últimas publicaciones, Johana Cubillas quiso engreír a sus seguidores con fotos en ropa de baño, donde hizo alarde de su escultural figura. Resultado de su arduo trabajo en el gimnasio y una vida saludable.

Según se pudo ver en una fotografía, la guapa comunicadora también se animó en mostrar algunas manchas que tiene en su brazo y describió su instantánea de la siguiente manera: "Casi me olvido de presentarles a mis amigas manchitas del brazo. Quisieron ser protagonistas de la foto".

En otra instantánea, Johana Cubillas se mostró un poco más romántica y compartió una imagen al lado de su pareja sentimental. "Mi incondicional. Love you to the sun and back (Te amo hasta el sol y de regreso)", expresó la periodista deportiva.

Por otro lado, la hija de Teófilo Cubillas dio un tajante mensaje a quienes critican su color de piel y dejó claro que está orgullosa de sus raíces: "Increíble que la gente aún utilice la palabra 'negra' para discriminar... carajo yo cuanto más negra, más feliz".