Adamari López rompe su silencio y afirma no recordar parte de su hospitalización

Adamari López dio sus primeras declaraciones al programa 'Un nuevo día', tras salir del hospital. La conductora sorprendió a más de uno al narrar la pesadilla que le tocó vivir casi un mes en un centro de salud por problemas respiratorios que la mantuvo alejada de las pantallas.

Adamari López aún no está recuperada en un cien por ciento; ahora, la conductora del programa de Telemundo se encuentra en cuarentena en su casa, junto a su pareja Toni Costa y su pequeña hija Alïa.

Con voz entrecortada y evidentemente débil, la presentadora y actriz se comunicó vía telefónica con sus compañeros: Rashel Díaz, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil. Adamari López reveló que no recuerda gran parte de lo que sucedieron esas semanas en el hospital y que seguirá su tratamiento desde su hogar.

"Ya más recuperada y esperando estar del todo bien para estar cerca de ustedes que son mi familia. Estoy mejor, pero todavía me falta por recuperarme muchísimo. No pensaba que un catarro o influencia me iba a afectar tanto, bueno así es la vida y hay que aprender, y corregir cosas que hacía mal y seguir adelante", expresó Adamari López con voz débil.

En ese mismo contexto, la presentadora de 'Un nuevo día' de Telemundo adelantó que sigue un drástico tratamiento para recuperar su sistema inmune.

"Hay muchas cosas que no recuerdo del proceso que viví en estas últimas semanas. Estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico y regresar a la normalidad. Tengo terapia todos los días para poder fortalecer el cuerpo y voz. En el proceso hubo muchos cambios que hay que irme recuperando", manifestó.

Asimismo, Adamari López confesó que fue duro estar alejada de su familia y sobre todo de su hija Alïa, quien tuvo que recibir el respaldo de todos su compañeros y familiares para que no sienta la ausencia de su progenitora. Además, la presentadora agradeció a cada uno de su seguidores por estar pendiente de su recuperación y orar para que todo salga bien.

