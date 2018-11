Esposa de Rod Stewart hace terrible confesión sobre sus pequeños hijos

Penny Lancaster, la esposa del cantante Rod Stewart reveló que los dos menores hijos que tiene con el famoso intérprete, sufren de bullying sistemático en el colegio al que asisten y que ella tiene que ayudarlos a lidiar con este problema todo el tiempo.

"Cariño, la razón por la que los niños te atacan es porque no son felices", asegura Lancaster en una entrevista con el diario The Sunday Times que les dice a sus hijos para que no se preocupen por los ataques que reciben en el colegio. En especial al mayor, Alastair, de 12 años, aunque el pequeño, Aiden, de siete, va por el mismo camino. De hecho, cuando su madre le pidió a Aiden que si él sufría acoso se lo dijera a los profesores, Alastair se lo impidió rápidamente: "No lo puedes contar. Te llamarán chivato", le dijo el adolescente.

Según detalló la exmodelo y fotógrafa, ella intenta ayudar principalmente al mayor de sus hijos, quien sufre de dislexia al igual que ella y quien, asegura, ha pasado "por un poco de acoso escolar: tonterías que la gente dice sobre su padre, algo por lo que han pasado todos los hijos de Rod". Por eso, intenta empoderarlo con palabras inteligentes. "Eres alto, amable, guapo. Tienes una beca en artes. Eres un deportista brillante. La gente siempre quiere cortar la amapola más alta. Están celosos. Sé más fuerte que ellos". Al parecer, el pequeño prefiere que le lleve al colegio la niñera, con un coche más modesto y que llama menos la atención.

En total son ocho los hijos de Rod Stewart: Sarah Streeter (que fue criada por padres adoptivos y conoció al cantante décadas después); Kimberly (38, que tiene un hijo con Benicio del Toro) y Sean (39), nacidos de su primer matrimonio con la modelo Alana Stewart); Ruby (31), fruto de un romance con la modelo Kelly Emberg; Renée y Liam (de 26 y 24) de su segundo matrimonio, con la también modelo Rachel Hunter) y los pequeños Alastair y Aiden, de este tercer matrimonio con Lancaster, con quien se casó en Italia en 2007.