¿Julián Gil tiene vínculos con el narcotráfico? Marjorie de Sousa sorprende con revelación [VIDEO]

Hace unos días se dio a conocer la sentencia final del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por su hijo Matías. Él sólo podrá ver a su hijo 12 veces al año y pagará una pensión de cerca de 130 mil pesos.

Horas después la actriz venezolana apareció ofreciendo una conferencia de prensa, en la cual causó polémica. Cuando fue consultada por qué Matías vería a su papá solo 12 días al año, Marjorie de Sousa aseguró que el juez llegó a esa decisión por pedido del actor.

“Eso es lo que espero a futuro por el bien de Matías y de nosotros, pero quiero aclarar que en ningún momento se le ha impedido al señor verlo. Si no se ha presentado a las visitas es porque no ha querido”.

Al ver sus declaraciones, Julián Gil arremetió contra la madre de su último hijo. “Mentirosa. En mi vida he pedido un sólo día al mes... Deja de mentir. Sé coherente y di las cosas como son”, escribió en el Instagram de ‘Despierta América’.

Días después la famosa venezolana ofreció una extensa entrevista a ‘TVyNovelas’, donde manifestó que se siente tranquila, pese a que Julián Gil apelará la sentencia por considerar que es excesiva la pensión de alimentos que tiene que pasar para el pequeño Matías, de dos años.

“Si bien ha sido una tormenta espantosa, te puedo decir que de esto he sacado muchas cosas positivas, me ha ayudado a crecer muchísimo. Hoy me siento tranquila, porque lo que hemos dicho todo el día es cierto, mi hijo está protegido, y esperemos que sea el comienzo de algo positivo para nosotros tres como familia, aunque no estemos juntos, pero es la familia de Matías”, señaló.

Con el fin de no aumentar la polémica, De Sousa señaló que prefiere no recordar las malas cosas. “Si yo me pongo a hablar ahorita de eso no acabaría. Esto fue tan largo, desgastante, humillante y feo, que creo que no es momento para tocar ese punto. Hay una personita, un ser maravilloso que merece todo el amor de las dos partes, y es momento para eso, para intentar algo bonito, ojalá se pueda”, dijo.

Al ser consultada sobre las pruebas toxicológicas que pidió que le hagan a Julián Gil pero que luego se desistió, Marjorie dejó que su abogada hable por ella. “Como lo dijimos en la audiencia, en pro de tratar de llegar a un arreglo con el señor, nos desistimos de verdad de unas pruebas que a él se le habían hecho ofensivas. Son pruebas que se hacen de rutina en este tipo de juicios. Siempre estuvimos abiertos para hablar”, explicó.

Marjorie de Sousa también fue cuestionada sobre si de verdad creía que Julián Gil tenía nexos con el narcotráfico. “Lo que se presentó fueron las noticias, se preguntó al juez, ¿qué pasa?, nunca se le acusó, nunca, ni nos desestimamos las pruebas como dijeron y como lo dijimos siempre: en pro de tratar de llegar a un acuerdo”, respondió rápidamente la letrada.

Después de un año seis meses y 19 días, el Juez Décimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México dictó sentencia en el pleito legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por los derechos de Matías. Se resolvió que el actor podrá pasar por su hijo al Centro de Convivencia y disfrutarán de seis horas juntos acompañados de una enfermera (de confianza de la actriz) todo el tiempo, después lo devolverá. Sólo podrán tener este contacto una vez al mes. De igual manera se resolvió que pagará el 20 por ciento de su salario, lo cual equivale a una cantidad de cerca de 130 mil pesos (casi 7 mil dólares).