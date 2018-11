Instagram: Nació Agustín, el último hijo de Fonseca que le dio nombre al nuevo disco del cantautor

El cantautor colombiano Fonseca soprendió a sus seguidores, el pasado lunes, con la noticia del nacimiento de su tercer hijo Agustín. "Esta mañana nos llegó la bendición más grande de la vida. Nació Agustín, nuestro tercer hijo. Que emoción compartir con ustedes el milagro más grande de todos", señaló el interprete de 'Simples Corazones' a través de su cuenta oficial de Instagram. El mensaje fue acompañado por una instantánea donde se notaba la mano derecha del pequeño. En otra foto compartida también por el cantante, se le ve a él cargando al recién nacido.

Pero, esta no fue la única sorpresa que dio Fonseca a sus seguidores. Según señaló el colombiano a People en Español, cuando se enteró que el nacimiento de su hijo coincidía con el lanzamiento de su último disco, no dudó en titularlo 'Agustín'.

“Poco a poco me di cuenta que el lanzamiento de mi álbum y el nacimiento de mi tercer hijo iban a coincidir y me pareció la manera más bonita y especial de darle un homenaje para la llegada de Agustín. Este es el mejor disco que he hecho en mi carrera”, señaló al medio internacional el cantante bogotano.

El nuevo disco del colombiano será presentado el próximo 9 de noviembre bajo el sello de Sony Music Latin. Este disco se caracteriza por la fusión de géneros y por contar con una cantidad importante de colaboraciones. 'Agustín' tendrá 16 temas, de los cuales cinco ya se han convertido en grandes éxitos, a tal punto que el tema 'Simples Corazones' cuenta con una nominación a un Latin Grammy 2018 en la categoría de Mejor Canción Tropical.