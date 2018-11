Locutor radial genera polémica tras lanzar frase xenófoba, según usuarios [FOTOS]

Mateo Garrido Lecca, locutor de Studio 92, generó controversia tras escribir contundente frase para tratar de explicar el tipo de racismo que se vive en nuestro país.Usuarios no tardaron en pronunciarse sobre el particular, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

"¿Disfraza de vendedor de arepas y es discriminación? Nunca nadie jamás se disfrazó de vendedor de helados, de cocinero, de obrero, etc, etc", se lee el tuit del locutor de Studio 92.

Ante ello, diversos usuarios adujeron que el interlocutor del programa 'Wake App' se estaba burlando de la situación, mientras que otros le recordaron que es totalmente xenófobo al utilizar una imagen de un vendedor con una gorra de Venezuela y con una descripción que dice: " arepa, arepa, arepa", según usuaria de Twitter.

"La burla está en tu gran falta de criterio y empatía frente a una población que tiene un gran éxodo, la foto totalmente discriminatoria a la que todos se refieren del disfraz, tienen gorra de Venezuela y de descripción, arepa, arepa, arepa", se lee el tuit de una usuaria.

En tanto, Mateo Garrido Lecca respondió con un tono sarcástico "Posiblemente. Bingo" a la argumentación que le dejó un cibernauta en la sección de comentarios de su publicación de Twitter.

"En el disfraz de alguien que se mandó una semana viajando desde Venezuela, posiblemente con casi nada de Plata y el dinero, sumamente ajustado, rogando que pueda entrar en la frontera de Perú, estimado hu$30n. No es difícil pensar por la p$%&#"", escribió un indignado usuario.

Como si oso fuera todo, el conductor de Studio 92 trató de minimizar la situación con diversas comparaciones que, lejos de calmar la situación, caldearon más los ánimos de los usuarios de Twitter.

"Y no todos los políticos son malos. No todos los obreros son faltosos. Ni todos los médicos son buenos. Ni todos los vendedores de arepas son, hoy, Venezolanos", escribió Mateo Garrido Lecca.

El tuit del conductor de Studio 92 generó más de más de 90 comentarios, 44 replicas y varios 'Me gusta'; no obstante, algunos le recordaron que no es la primera vez que hace este tipo de comentarios fuera de lugar y un tanto desatinados.