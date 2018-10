Jerry Rivera se disfrazará de famoso personaje de X-Men y fans se alborotan [FOTO]

A unos días de celebrar Halloween, el cantante de salsa Jerry Rivera no pudo resistir más y dio a conocer, a sus fieles admiradores en Instagram, qué disfraz usará esa noche de terror.

Cada 31 de octubre, distintas personajes lucen su mejor traje por la noche de brujas y el artista musical puertorriqueño acaba de dar una adelanto del personaje que interpretará ese día.

Mediante su cuenta de Instagram, Jerry Rivera publicó una fotografía donde luce una larga cabellera, barba y realizando un gesto de molesto y/o malvado. Además en el puño lleva tres cuchillos.

"Wolverine style. ¿De qué se disfrazarán este Halloween?", escribió el cantante en la citada red social, agregando algunos hashtag como: #halloween, #costume, #jason, #hombrelobo, #MichaelMyers, #Wolfman.

En solo una hora de compartir la foto y el mensaje, el intérprete de "Cara de niño" recibió distintos comentarios de parte de sus seguidores que no dudaron en opinar con respecto a su disfraz como Walverine, el famoso personaje de las películas de X-Men, de Marvel Comics.

"Creí que era el original, jaja. La mirada, no aguanto la risa. Jerry listo para hacer justicia. Saludos desde Venezuela", "qué bello", "Yes. Te queda perfecto no hermano", "genial", me encanta", fueron algunos mensajes.

Muchos de sus seguidores de Instagram recalcaron el tan parecido que tiene Jerry Rivera a Walverine, protagonizado por el actor Hugh Jackman

Cabe mencionar que el cantante de salsa se viene recuperando del terrible accidente que sufrió hace unos meses en pleno concierto, en la que tuvo una aparatosa caída y que luego tuvo que ser operado en la rodilla y recibió 15 puntos de sutura.

Foto que compartió Jerry Rivera en instagram