Instagram: Patricio Parodi y Flavia Laos comparten su primera foto como enamorados

Patricio Parodi y Flavia Laos ya no ocultan su amor en Instagram y compartieron su primera fotografía como pareja de enamorados.

El responsable de alborotar las redes sociales fue Patricio Parodi, quien decidió publicar una romántica instantánea al lado de su nueva pareja sentimental.

"Gracias por estar este día tan especial a mi lado, eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas", fue la tierna descripción de la fotografía de Patricio Parodi en Instagram.

Patricio Parodi decidió viajar a Colombia al lado de Flavia Laos para festejar sus 25 años y desde que emprendieron su aventura, la pareja invade su cuenta Instagram con distintos historiales de su nueva historia de amor.

Los fans de ambas personalidades de la televisión se pronunciaron con distintos mensajes positivos y los felicitaron por su nueva etapa.

"Hermosa pareja, los amo", "son unos bellos", "esperamos que su relación dure demasiado", "me encanta y hacen bonita pareja", "no se dejen llevar por los comentarios tontos", "hasta que por fin se animaron", "me parece bien que luchen por su amor" y "que Dios bendiga su amor", escribieron los fans de ambas personalidades de la televisión.

En otra de las publicaciones de la feliz pareja se ve que ambos se dan un beso en plena playa y no temen en etiquetarse en las redes sociales.

Recordemos que Flavia Laos y Patricio Parodi negaron en más de una oportunidad la evidente atracción que sentían, incluso declararon que ambos estaban solteros; sin embargo, las nuevas imágenes de Instagram confirman que ya iniciaron su historia de amor.