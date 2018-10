Jaime Bayly declara en contra de Keiko Fujimori y hace impactante revelación [VIDEO]

Jaime Bayly ha asegurado en más de una ocasión que no es fujimorista, sin embargo ha reconocido que tiene una cierta predilección por Keiko Fujimori, a quien apoyó con su voto cuando la lideresa de Fuerza Popular postuló para ser presidenta de Perú, en los años 2011 y 2016.

Pese a que Jaime Bayly no radica en nuestro país desde hace varios años, el escritor siempre está al tanto de lo que ocurre en su tierra natal, incluso comenta sobre la política peruana en el programa que tiene en Miami.

Tras enterarse que el José Domingo Pérez pidió detención preliminar para Keiko Fujimori, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió Fuerza Popular de parte de la empresa Odebrecht para financiar su campaña en las elecciones de 2011; Jaime Bayly opinó sobre el tema y sorprendió con sus declaraciones.

“Ahora la han detenido, la quieren meter a la cárcel, la acusan de haber lavado activos. ¿Qué significa esto? Haber recibido donativos de la empresa brasileña Odebrecht por 1.2 millones de dólares y no haber declarado como correspondía. Yo voté por ella en ambas elecciones presidenciales. No es mi amiga, pero tampoco es mi enemiga”, señaló sobre el tipo de relación que tiene con la lideresa de Fuerza Popular.

Pero lo que más llamó la atención es que Jaime Bayly aseguró que él sí cree que Keiko Fujimori recibió contribuciones que no debió recibir. ¿A quién le creo, a ella o al señor Marcelo Odebrecht? Que me perdone ella, le mando un abrazo, la quiero mucho, pero le creo al señor Odebrecht le dio -no a ella, sino a su lugarteniente, al señor (Jaime) Yoshiyama, al señor (Augusto) Bedoya- el millón 200 mil dólares que el señor Odebrecht dice que le entregaron. ¡No tendría por qué estar mintiendo el señor Marcelo Odebrecht!”, expresó en su programa.

El conductor de televisión recordó que a él también le ofrecieron financiar su campaña, en caso se animara a oficializar su candidatura como presidente del país, en 2011. “Yo casi fui candidato en aquellas elecciones de 2011, estuve a punto de inscribirme. Los números en las encuestas me sonreían y el representante de Odebrecht en Perú a mí me ofreció financiar la campaña. Estaba dispuesto a darme un millón de dólares a mí jajaja”, señaló en medio de risas.

“Menos mal no me inscribí, porque estaría preso como ella (...) Yo estoy seguro que como mínimo le dieron un millón 200 mil dólares a la señora Keiko, mi amiga. Yo soy amigos de mis amigos, pero también soy amigo de la verdad. Eso es lo que yo creo”, añadió.