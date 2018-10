Actriz Gabriela Spanic revela que sufre trastorno y que no tiene cura [FOTOS]

La actriz venezolana Gabriela Spanic se mostró decepcionada por la situación actual de los actores y actrices. Según la artista, antes los intérpretes tenían una mejor preparación.

“Actualmente mi percepción de la nueva generación de actores, me ha causado un gran asombro. Bien es cierto que el tiempo pasa y muchos piensan que las cosas cambian, yo Gabriela Spanic no comulgo con este nuevo concepto de la industria del entretenimiento de ‘Lo Natural’, simplemente me parece un Estado de Confort. Pertenezco a la ‘Vieja Guardia’, una generación disciplinada”, señaló en Instagram.

A través de un extenso mensaje de reflexión, la actriz que protagonizó la recordada telenovela “La usurpadora” contó a sus seguidores todo lo que tuvo que hacer para ser una gran actriz. “Recuerdo que al mismo tiempo de estudiar Psicología, estudiaba actuación, voz y dicción, expresión corporal, teatro experimental de improvisación, pelea y combate para cine y tv, artes escénicas, etc. Muchas ramas del arte actoral y espiritual, ambas conjugan una fuerza inquebrantable para el actor”.

“Desde que empecé en este medio como extra (entiéndase bien de adorno floral en el set) aprovechaba esa gran oportunidad para percibir las cámaras, las luces, la dirección, lo observaba y estudiaba todo”, añadió en Instagram.

Gabriela Spanic, de 44 años, también contó a sus seguidores de Instagram que padece de dislexia, una alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Pero eso no le impidió a desarrollarse como actriz y cumplir el sueño que tenía de niña.

“A pesar de mi dislexia que es un trastorno del aprendizaje y que esta patología, por llamarlo de alguna forma, no tiene cura. Para mí, aprender se me dificultaba más que a cualquier otra persona. Pero nuestra inteligencia va más allá de cualquier anomalía humana y sin querer desde niña me llamó la atención actuar que es uno de los mejores bálsamos para los disléxicos”, especificó en la red social donde es seguida por más de 846 mil personas.

Con el fin de compartir todos sus conocimientos teóricos y prácticas, Gabriela Spanic reveló que ofrecerá un taller intensivo en la ciudad de México para enseñar “Técnicas rápidas y sencillas para ser un buen actor. “Quiero aclarar que en este curso también vamos a

diferenciar los ámbitos entre comedia y ficción, drama/ melodrama, comedia, actuación/ sobreactuación, lo extraordinario de cada elemento, de los diálogos estereotipados o no, de los códigos que debemos respetar y no olvidar como actor en cada género”, detalló.