Azealia Banks arremete contra Lana Del Rey y ella la amenaza: “Dímelo en la cara”

Mientras los cantantes se preparaban para disfrutar de los American Music Awards 2018, realizado el pasado martes 9 de octubre, dos artistas estadounidenses se convirtieron en tendencia mundial por su enfrentamiento vía Twitter.

Azealia Banks y Lana del Rey se dijeron de todo en las redes sociales. Como muchos ya saben, el origen de la pelea de las celebridades fue por una dura crítica que hizo la actriz contra Kanye West por manifestar públicamente su apoyo a Donald Trump, republicano y actual presidente de Estados Unidos.

"Que Trump se convirtiera en nuestro presidente fue una derrota para el país, pero tu apoyo es una derrota para la cultura. Sólo puedo asumir que te identificas con su personalidad de alguna manera. Delirios de grandeza, problemas extremos de narcisismo...", fue la crítica que dejó en su Instagram Elizabeth Woolridge Grant​, nombre real de Lana del Rey.

En vez de recibir el apoyo de su esposa Kim Kardashian, fue la rapera Azealia Banks quien defendió a Kanye West atacando duramente a Lana, el pasado 30 de septiembre.

"Guau. Okey, Lana. Esto estaría bien si fuera consistente con tus enfados y te negaras a colaborar con ASAP Rocky, que ha agredido físicamente a mujeres. Para mí, esto es sólo la típica mujer blanca usando a un objetivo debilitado para 'fingir' ser una aliada", manifestó la rapero en Twitter junto a la captura de la crítica de Del Rey contra el rapero.

"Especialmente porque sabes que una mujer blanca contra un hombre negro resultará en una victoria inmediata dadas las circunstancias sociales. [...] Kanye no es tu enemigo o EL enemigo. De hecho, tu enfado selectivo te hace a TI la enemiga", añadió.

