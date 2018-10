American Music Awards 2018: BTS gana el premio como Artista Social Favorito y fans reaccionan

Pese a que la agrupación surcoreana no pudo asistir a recoger el premio, porque se encuentran de gira internacional, no dudaron en agradecer mediante un video a todos sus fans que hicieron posible que en este American Music Awards 2018 (AMA) se llevaran el anhelado trofeo como Artista Social Favorito (Favorite Social Artist).

El apoyo incondicional de los populares ARMYs se ha impuesto ante todos los demás nominados a la categoría de Artista Social Favorit (Favorite Social Artist) en la 46° edición de los American Music Awards 2018 (AMAs 2018), y han conseguido que su grupo favorito consiga el máximo reconocimiento.

Las reacciones de los fanáticos de la agrupación de Kpop BTS se hicieron notar a los pocos minutos por las distintas redes sociales, donde expresan su máxima alegría al conocer que la banda masculina ganó la categoría a Artista Social Favorite.

No hay duda que todos los fieles admiradores de la la banda de Kpop BTS están al pendiente de todo lo que ocurre con ellos, por ello conocían que tenían una presentación en el estadio Citi Field en New York, como parte de su gira internacional ‘Love Yourself World Tour 2018’. Pero lo que más les llamó la atención es la reacción de Jimin, quien no pudo controlar sus emociones y terminó llorando en pleno escenario.