American Music Awards 2018 EN VIVO ONLINE: Cuándo, a qué hora y en qué canal ver los AMAs [VIDEO]

Los American Music Awards 2018 EN VIVO prometen ser un éxito rotundo, debido a los grandes artistas que se harán presentes en el evento, donde prometen grandes presentaciones que harán vibrar de emoción este 9 de octubre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

Gracias a la señal de TNT y ABC podrás ver EN VIVO la trasmisión del concurso, donde los nominados como Cardi B, Drake y BTS competirán en diferentes categorías por alcanzar el premio. Los artistas lograron la nominación gracias a las grandes ventas de sus álbumes y sencillos musicales, además de la fama y la legión de seguidores que los avala.

¿Cuando y a qué hora son los American Music Awards 2018?

Los AMAs llegarán a todas las pantallas hoy 9 de octubre del 2018 gracias a la señal de ABC para los residentes de Estados Unidos, quienes lograrán verlos entre las 8 y 11 de la noche.

Para América Latina los horarios varían de acuerdo al país en el que se encuentren, donde gracias a TNT podrás ver los American Music Awards 2018.

México: 19 horas.

Perú: 19 horas.

Panamá: 19 horas.

Ecuador: 19 horas.

Colombia: 19 horas.

Venezuela: 20 horas.

Argentina: 21 horas.

Chile: 21 horas.

¿Cómo puedo votar por mi artista favorito en los AMAs 2018?

Para elegir a tu favorito solo debes ingresar a la página oficial de Billboard, en la pestaña de los Amas, donde aparece la opción de las categorías de tus artistas favoritos. Solo debes buscar su nombre y dar click para votar por él.

¿Cómo puedo ver AMAs 2018 EN VIVO ONLINE gratis por internet?

Para seguir la señal de los American Music Awards 2018 por Internet, deberás ingresar a la página oficial de la cadena ABC, ya que el canal cuenta con el servicio de streaming para los usuarios, pero también te permite verlo desde tu celular por medio de la aplicación para móviles.

Lista de Nominados de los AMAs 2018

Artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

Colaboración del año

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Zedd, Maren Morris and Grey, "The Middle"

Video musical favorito

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Tour del año

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Soundtrack favorito

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious

Artista masculino – Pop/Rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Artista femenina – Pop/Rock

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Dúo o grupo – Pop/Rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Álbum favorito - Pop/Rock

​Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation

Canción favorita - Pop/Rock

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Drake, "God's Plan"

Ed Sheeran, "Perfect"

Artista masculino favorito - Country

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

Artista femenina favorita - Country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

Dúo o grupo favorito – Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Lanco

Álbum favorito - Country

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One's for You

Thomas Rhett, Life Changes

Canción favorita - Country

​Kane Brown, "Heaven"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Artista favorito - Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Álbum favorito - Rap/Hip-Hop

Drake, Scorpio

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Canción favorita - Rap/Hip-Hop

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Artista masculino - Soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Artista femenina - Soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

Álbum favorito - Soul/R&B

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

XXXTentacion, 17

Canción favorita - Soul/R&B

Khalid, "Young Dumb & Broke"

Ella Mai, "Boo'd Up"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Artista favorito - Alternative Rock

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Portugal. The Man

Artista favorito - Adulto contemporáneo

Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran

Arista favorito - Latino

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

Artista favorito - Inspiración contemporánea

Lauren Daigle

MercyMe

Zach Williams​

Artista favorito - Música electrónica

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

Artista social favorito

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes