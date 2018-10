Super Junior y Reik estrenan videoclip de 'Otra vez' desatando furor en YouTube

A las 5:00 a.m. de este 8 de octubre se estrenó oficialmente el videoclip ‘One More Time (Otra vez)’ de Super Junior contando con la colaboración del grupo mexicano, Reik. Este lanzamiento ha provocado gran conmoción entre la comunidad mundial de ELF.

Desde el portal oficial de SM Entertaiment en YouTube, se liberó el video musical de la agrupación de Kpop logrando miles de vistas en la primera hora y colocando este tema entre los 10 primeros puestos en la sección Tendencias de la mencionada red social.

Asimismo, se puso a la venta (física y virtual) el mini- álbum One More Time con cuatro de las canciones: ‘Otra Vez’, ‘One More Time versión Super Junior’, ‘Animals’ y ‘Ahora te puedes marchar’.

COVER DEL TEMA DE LUIS MIGUEL

Sobre ‘Ahora te puedes marchar’. Esta canción es un cover completamente en español del emblemático éxito de Luis Miguel. Los muchachos de Super Junior lograron convertir este tema en una versión más moderna, de mezclas de R&M.

Aquí puedes escuchar gratis todos el nuevo mini álbum de Super Junior: SPOTIFY

VER EL SHOWCASE DE SUPER JUNIOR EN MACAO

Mientras las fans del grupo Kpop esperaban el estreno del videoclip ‘One More Time (Otra vez)’, los cantantes de Super Junior realizaron un concierto en Macao. Un show donde recordaron sus mejores temas y también para realizar el lanzamiento oficial de su nuevo éxito.

Los ausentes en este evento fueron Reik y Heechul, este último por problemas de salud, mientras que aún no se ha revelado el motivo de la no participación de los mexicanos.

Aquí te dejamos el concierto completo de Super Junior: