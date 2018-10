Kate Hudson enternece a fans de Instagram al presentar a su primera hija

Es viral en Instagram. A una semana de dar a luz, la actriz Kate Hudson presentó a su hija recién nacida, fruto de su relación sentimental con el artista Danny Fujikawa de 32 años.

"Our little rosebud (nuestro pequeño capullo de rosa)", fue la descripción que acompañó a la fotografía publicada en el Instagram oficial de la famosa actriz de Hollywood.

Los usuarios de dicha red social no se hicieron esperar y felicitaron a la feliz madre por la llegada de su hija, Rani Rose. La pequeña se integra a la familia de Kate Hudson, quien ya tiene dos hijos: Ryder Robinson y Bingham Hawn Bellamy.

"Felicitaciones por el nacimiento de su hija Rose", "hermosa como su mamá", "tan hermosa y preciosa", "ella es realmente la recién nacida más hermosa que he visto" y "un angelito tan hermoso", "esa piel de bebé es tan suave, como la de su mamá y su abuela", "felicidades a toda la familia", escribieron algunos fans en la sección comentarios.

Recordemos que Kate Hudson y su novio Danny Fujikawa anunciaron la noticia de una manera ingeniosa al publicar un video desde Instagram.

“¡Si se preguntan por qué he estado tan ausente de los canales de redes sociales es porque nunca había estado más enferma! Fue el primer trimestre más enfermo que todos mis hijos. Los Boomerangs me daban nauseas, el Superzoom es una forma fácil de tener mi cabeza en el inodoro, las comidas de Instagram me enferman y pensar mucho en los Instagram stories me hacía sentir aún más exhausta de lo que ya estaba", fue el mensaje que compartió la actriz al anunciar su embarazo.